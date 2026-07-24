Pamela Anderson flet për punën në filmin "Rosebush Pruning": Nuk do të jetë për të gjithë, leximi në kopsht më pastron mendjen
Pamela Anderson ka siguruar një rol në filmin e ri "Rosebush Pruning", dhe në një intervistë të re ajo foli rreth punës në të.
Anderson tha se filmi është tronditës në një kuptim të mirë. Në film, anëtarët e familjes nuk bëjnë shumë përveçse rrinë ulur në shtëpinë e tyre dhe flasin për rroba firmato.
"Unë besoj se ekziston ky lloj boshllëku që vjen nga pasuria pa asnjë arsye të mirë. Ky film nuk do të jetë për të gjithë", tha Anderson.
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Njëkohësisht, ky film do të jetë një mundësi për Andersonin që të tregojë një anë tjetër të talentit të tij.
"Dua të punoj me njerëz që marrin përsipër rreziqe. Dua të sfidoj veten dhe madje edhe mënyrën time të të menduarit kur bëhet fjalë për rrëfimin e historive. Dua të luaj të gjitha llojet e roleve të ndryshme", tha ajo.
Për më tepër, Anderson shtoi se shumë nga idetë e saj për punë i vijnë më shpesh në kopsht.
"Edhe kur jam e hutuar për diçka, nëse lexoj në kopsht, mendoj për zgjedhjet e mia të ardhshme me skenarët. Thjesht më pastron mendjen. Mendoj se është më mirë sesa të shkoj në palestër", tha ajo. /Telegrafi/