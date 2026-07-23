Filmi "Dua" i Blerta Bashollit do të ketë premierën rajonale në 'Sarajevo Film Festival'
Filmi me metrazh të gjatë "Dua", me skenar dhe regji nga Blerta Basholli, do të prezantohet për herë të parë në rajon në kuadër të Sarajevo Film Festival, ku është përzgjedhur në garën kryesore 'Main Competition'.
Lajmi është bërë i ditur nga Qendra Kinematografike e Kosovës, e cila ka njoftuar se ky është një tjetër sukses në rrugëtimin ndërkombëtar të filmit, pas premierës së tij botërore në seksionin prestigjioz La Semaine de la Critique të Festivalit të Filmit në Kanë.
Filmi i Bashollit vazhdon kështu të marrë vëmendje në festivalet më të rëndësishme ndërkombëtare të kinematografisë.
Njoftimi i plotë nga Qendra Kinematografike e Kosovës:
"Jemi të lumtur të ndajmë lajmin se filmi me metrazh të gjatë "DUA", me skenar dhe regji nga Blerta Basholli, do të ketë premierën rajonale në garën kryesore (Main Competition) të Sarajevo Film Festival.
Pas premierës së tij botërore në La Semaine de la Critique në Festivalin e Filmit në Kanë, "DUA" vazhdon rrugëtimin e tij festivalor me përzgjedhjen në garën kryesore të një prej festivaleve më të rëndësishme të filmit në Evropën Juglindore.
Një dramë coming-of-age, e vendosur në Kosovën e viteve ’90 dhe e frymëzuar nga përvojat personale të regjisores, filmi ndjek historinë e një adoleshenteje introverte në kërkim të identitetit në një periudhë të ndërlikuar politike.
Producentë të filmit janë Valon Bajgora dhe Yll Uka (Ikonë Studio, Kosovë), ndërsa bashkëproducentë janë Britta Rindelaub dhe Thomas Reichlin (Alva Film, Zvicër), si dhe Amaury Ovise (Kazak Productions, Francë).
Filmi është mbështetur nga Centre National du Cinema et de l’Image Animée (CNC), Office Fédéral de la Culture, ARTE Cinema, Eurimages, SRF – Schweizer Radio und Fernsehen, Cineforom dhe Qendra Kinematografike e Kosovës". /Telegrafi/