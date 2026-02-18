Fillon dita e dytë e bisedimeve në Gjenevë, thotë kryenegociatori i Ukrainës
Dita e dytë e bisedimeve trepalëshe në Gjenevë midis SHBA-së, Ukrainës dhe Rusisë ka filluar.
Lajmi u raportua për herë të parë nga agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA, dhe që atëherë është konfirmuar nga kryenegociatori i Ukrainës.
Rustem Umerov, kreu i delegacionit ukrainas në Zvicër, thotë se konsultimet "po zhvillohen në grupe pune sipas fushave brenda pistave politike dhe ushtarake".
"Ne po punojmë për sqarimin e parametrave dhe mekanizmave të vendimit të diskutuar dje", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Umerov më parë tha se bisedimet e djeshme "u përqendruan në çështje praktike dhe mekanikën e zgjidhjeve të mundshme". /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals