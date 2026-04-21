Filipçe: Nuk ka rrezik nga ndryshimi i Kushtetutës, e vërteta është se OBRM-PDUKM nuk dëshiron kontroll nga prokuroria evropiane
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, thotë se arsyeja e vërtetë për bllokimin e rrugës evropiane nuk janë ndryshimet kushtetuese, por se OBRM-PDUKM nuk dëshiron kontroll nga prokuroria evropiane.
Filipçe theksoi se nuk ka rrezik nga ndryshimi i Kushtetutës, dhe pas narrativës së OBRM-PDUKM-së për rreziqe të supozuara kombëtare qëndron qëllimi për të sunduar pa kontroll, për të kontrolluar gjyqësorin, për të ushtruar presion mbi median, për të kontrolluar të gjitha institucionet me kuadrot e tyre partiake, për të urdhëruar vendime dhe për të shpallur procese në televizion, në mënyrë që të mos ndodhë asgjë në ekonomi, dhe të kryhen vetëm tenderët partiakë.
"Kjo është e vërteta. Nuk ka asgjë të keqe të futësh bullgarët, kroatët dhe pakicat e tjera në Kushtetutë. Nuk ka rrezik, ata janë armiq imagjinarë. Nëse ndonjëherë përballemi me disa kërkesa të paparimshme, më në fund mund të tërhiqemi, dhe çfarë po bëjmë tani? Po rrimë ulur dhe gjoja kemi frikë se nesër Radev ose dikush do t'i bëjë diçka Bullgarisë që do të na rrezikojë, kështu që kush mund ta rrezikojë atë nëse kemi një konsensus kombëtar këtu që nuk do të kalojmë me disa gjëra. Dhe kjo është e vërteta sepse ata nuk duan që prokuroria evropiane të vijë këtu. OBRM-PDUKM- nuk e dëshiron këtë për të pasur kontroll mbi shpenzimin e parave për të pasur kontroll mbi sistemet e tjera, për të forcuar sistemin. Vetëm partishmëri brutale dhe abuzim me institucionet. Ky është thelbi. Nuk ka rrezik tjetër", tha Filipçe për "Sitel".
Ai shtoi se ajo që është e rëndësishme është që qytetarët të informohen për përfitimet e vërteta të Bashkimit Evropian dhe amendamenteve kushtetuese.
"Unë besoj se qytetarët nuk janë të informuar mjaftueshëm për atë që përmban e gjithë paketa që do të na lejojë të hapim kapitujt dhe të marrim fondet evropiane shumë të dëshiruara, të pritura dhe të nevojshme, nga të cilat qytetarët do të përfitojnë vërtet. Të përfshihen bullgarët dhe kroatët në kushtetutë, të hapen kapitujt, të fitohet qasje në fondet strukturore në Evropë, që do të thotë 50 deri në 80 përqind grante, fonde të pakthyeshme, të ndërtohen shkolla, spitale, rrugë, hekurudha këtu. E gjithë kjo për të cilën kjo qeveri tani po merr kredi ultra të shtrenjta", tha Filipçe./Telegrafi/