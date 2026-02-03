FIFA refuzon marrëveshjet e transferimit të Kantes dhe En-Nesyrit
Problemet me dokumentet dhe Sistemin e Transferimit të FIFA-s (TMS) bënë që marrëveshjet për N’Golo Kante te Fenerbahce dhe Youssef En‑Nesyri te Al‑Ittihad të dështojnë. Të dy klubet nuk arrijnë të regjistrojnë lojtarët si transferime të janarit.
Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano FIFA nuk pranoi ankesat e klubeve për zgjatje afatesh.
Si rezultat, Kante do të qëndrojë te Al‑Ittihad, ndërsa En‑Nesyri do të vazhdojë te Fenerbahçe.
Ky dështim i minutës së fundit është një goditje e madhe për ambiciet e të dy palëve.
🚨🛑 N’Golo Kanté to Fenerbahçe and Youssef En-Nesyri to Al Ittihad, deals are both OFF.
FIFA reject the appeal from both clubs, as it was verbally agreed but 𝒏𝒐𝒕 here we go due to documents problems. pic.twitter.com/16MtHHsC3H
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2026
“Marrëveshjet e Kante te Fenerbahce dhe En-Nesyri te Al Ittihad kanë dështuar”, ka shkruar Romano.
“FIFA refuzon ankesën nga të dy klubet pas problemeve me dokumentet dhe TMS në minutat e fundit të merkatos…”.
“Kante qëndron te Al Ittihad, En-Nesyri qëndron te Feneri”, përfundoi eksperti i transferimeve. /Telegrafi/