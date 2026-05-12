Fidan Shatri zbulon se cili ka qenë suksesi i tij më i madh me klubin e femrave të Prishtinës në basketboll
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, i ftuar ishte ish-trajneri i basketbollit dhe tashmë U.D. drejtor ekzekutiv i Agjencisë për Sport, Fidan Shatri, i cili foli për rrugëtimin e tij në basketboll, sfidat në sportin kosovar dhe projektet që pritet të ndikojnë në zhvillimin e sportit në vend. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorit zyrtar Exfis.
Shatri fillimisht ka zbuluar atë që sipas tij ka qenë suksesi i tij më i madh si trajner i basketbollit.
Ai tha se pjesëmarrja në Euro Cup në vitin 2019 me klubin e femrave të Prishtinës, është një kujtim që nuk do ta harrojë asnjëherë.
“Ndoshta pjesëmarrja në vitin 2019 në Euro Cup, jo nga ana e rezultateve, por vetë pjesëmarrja në këtë kompeticion”.
“Është niveli i dytë më i lartë evropian i basketbollit të femrave. Kur ëndërron me prekë arenën ndërkombëtare dhe ajo ka qenë ndoshta kujtimi më i mirë”.
“E ke parë veten, e ke parë edhe basketbollin në përgjithësi se ku gjendet. Fatkeqësisht, na pati rënë një grup shumë i vështirë atë kohë”, ka rrëfyer tutje Shatri.
