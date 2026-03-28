FFK publikon një video të “prapaskenave” nga fitorja epike në Sllovaki
Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ka publikuar një video të veçantë “Behind the Scenes”, duke sjellë për tifozët një pasqyrë të plotë të rrugëtimit të Kosova drejt fitores dramatike ndaj Sllovakisë në gjysmëfinalen e “play-off”-it për Kupën e Botës 2026.
Videoja, e cila zgjat mbi nëntë minuta, përmbledh çdo moment kyç – nga nisja e ekipit në Prishtinë, përgatitjet dhe atmosfera brenda skuadrës, deri te emocionet e forta në stadium dhe festimi pas triumfit të madh 4-3.
Në fokus janë jo vetëm aksionet në fushë, por edhe momentet njerëzore të “Dardanëve”, që tregojnë unitetin, sakrificën dhe përkushtimin e grupit gjatë këtij rrugëtimi të jashtëzakonshëm.
Ky publikim vjen si një rikujtim i një nate historike për Kosovën, duke e afruar edhe më shumë skuadrën me tifozët dhe duke forcuar besimin për hapin e radhës drejt realizimit të ëndrrës për Kupën e Botës.
Postimi pa ndërhyrje i FFK-së
"Behind the Scenes" nga një rrugëtim i paharrueshëm!
