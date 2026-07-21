Festa e tepruar, lojtarët e Spanjës u puthen në buzë në paradën e Kupës së Botës
Dy milionë njerëz festuan titullin e Kupës së Botës të ekipit kombëtar spanjoll në rrugët e kryeqytetit të Spanjës, Madridit.
Lojtarët e “La Rojas” përshëndetën turmën nga një autobus me dy kate i hapur.
Yeremy Pino dhe Unai Simon janë subjektet e një prej ngjarjeve më të komentuara gjatë paradës së ekipit kombëtar spanjoll.
"Një puthje. Një puthje", i thotë Pino portierit spanjoll përpara se ta puthë në buzë.
el piquito entre yeremy pino y unai simon 😭 pic.twitter.com/QuPkjLvaZ5
— 🍍 (@jumexdepina) July 20, 2026
Pas kësaj puthjeje virale, Pino shikoi kamerën i habitur, teksa Unai Simon kaloi shumë mirë gjatë gjithë festimit.
Ndryshe, Pino, lojtari sulmues i Crystal Palace, doli nga stoli vetëm dy herë në Kupën e Botës, ndërsa Simon është i pazëvendësueshëm në portën e Spanjës. Në tetë ndeshje në Kupën e Botës, ai pësoi vetëm një gol.
Gjesti i tyre është bërë viral në rrjetet sociale dhe është një nga gjërat më të komentuara të festës së Spanjës. /Telegrafi/