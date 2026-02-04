Fenerbahce zbulon prapaskenat e transferimit të Kantes, ndihma e Erdoganit ishte vendimtare
Fenerbahçe ka përfunduar me sukses transferimin e N’Golo Kante nga Al-Ittihad, pas një sagë që u zgjat deri vonë mbrëmë.
Klubi turk lëshoi sot një deklaratë duke falënderuar presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, për mbështetjen në realizimin e kësaj marrëveshjeje.
Transferimi i Kantes fillimisht ishte bllokuar për shkak të një gabimi nga Al-Ittihad në sistemin TMS të FIFA-s (Transfer Matching System). FIFA e ndaloi përkohësisht lëvizjen, derisa klubi arab dërgoi një formular të plotësuar saktë, duke lejuar që transferimi të miratohej menjëherë.
Presidenti i Fenerbahçes, Sadettin Saran, në emër të klubit, theksoi rëndësinë e mbështetjes së Erdogan në përfundimin e suksesshëm të transferimit:
“Klubi ynë ka përfunduar me sukses transferimin e njërit prej lojtarëve më të rëndësishëm në futbollin botëror, N’Golo Kante. Falënderoj Presidentin e Republikës së Turqisë, z. Recep Tayyip Erdogan, për mbështetjen e dhënë gjatë këtij procesi, i cili do të kontribuojë në zhvillimin e Fenerbahçes dhe futbollit turk".
Teşekkürlerimizle
🔗 https://t.co/D1mzOcgdu5 pic.twitter.com/8NQUtZXq4E
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026
Në deklaratë u theksua gjithashtu roli i tifozëve: besimi dhe mbështetja e tyre gjatë gjithë procesit kanë shërbyer si motivim dhe burim fuqie për klubin. Fenerbahçe përfundoi deklaratën me një mesazh për sezonin e ri.
“Tani është koha për ta transferuar këtë forcë në fushë dhe për të qenë me ekipin tonë. Do të besojmë së bashku, do të luftojmë së bashku dhe do të fitojmë së bashku", thuhet në deklaratën e klubit turk.
Kante pritet të jetë një përforcim kyç për mesfushën e Fenerbahçes dhe për ambiciet e klubit turk këtë sezon./Telegrafi/