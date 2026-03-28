Federata Turke e Futbollit lëshon një deklaratë në lidhje me biletat e ndeshjes ndaj Kosovës
Biletat për seksionin e ekipit mysafir të finales së ‘play-off’-it të Kupës së Botës 2026 të Kombëtares së Turqisë kundër Kosovës janë tani në shitje.
Kanë filluar shitjet për një numër të kufizuar biletash për ekipin mysafir për ndeshjen finale të 'play-off'-it të ekipit kombëtar turk të futbollit.
Ky njoftim është bërë nga faqja zyrtare e Federatës Turke të Futbollit në prag të ndeshjes së vlefshme për kualifikim në Kupën e Botës 2026, e cila është programuar të luhet të martën, më 31 mars në stadiumin Fadil Vokrri nga ora 20:45.
Deklarata nga Federata Turke e Futbollit
Sipas Federatës Turke të Futbollit, tifozët e futbollit që duan të ndjekin ndeshjen, e cila do të fillojë në orën 21:45 sipas kohës turke në stadiumin Fadil Vokrri, mund të blejnë bileta duke u regjistruar në faqen e internetit "eu.ebileta.al" duke përdorur kodin e ndarë nga Federata e Futbollit të Kosovës.
Kodi i qasjes për faqen e shitjes së biletave për tifozët mysafirë është vendosur si "KSTRJ1".
