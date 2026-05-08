Falsifikim i dokumenteve, arrestohen tre persona – sekuestrohen vetura, telefona, usb e orë dore
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se janë arrestuar tre persona të dyshuar për falsifikim të dokumenteve.
Në raportin 24-orësh bëhet e ditur po ashtu janë kontrolluar tri lokacione.
“Prishtinë 03.11.2025 – NN. Lidhur me rastin janë identifikuar dhe arrestuar edhe tre te dyshuar meshkuj kosovarë, dhe janë kontrolluar tri lokacione të ndryshme ku si prova janë sekuestruar; dy vetura, një orë dore, pesë telefona mobil, katër USB, një HDD, një llap-top, një shtëpizë kompjuterike dhe dokumentacione që lidhen me veprën në fjalë”, thuhet në raport
Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. /Telegrafi/