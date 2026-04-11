Fabregas po kërkon transferimin e dy diamantëve të Real Madridit
Como është shndërruar në një nga destinacionet më tërheqëse për talentët e rinj në futbollin evropian, veçanërisht për lojtarët e Real Madridit.
Nën drejtimin e Cesc Fabregas, klubi italian ka gjetur një formulë që kombinon zhvillimin e lojtarëve, konkurrueshmërinë dhe ekspozimin ndërkombëtar.
Kjo formulë po jep rezultate të menjëhershme dhe klubi synon ta vazhdojë shfrytëzimin e saj.
Në muajt e fundit, rritja e Nico Paz dhe Jacobo Ramon ka qenë e dukshme. Të dy lojtarët kanë ngritur nivelin e tyre në Serie A, duke u shndërruar në figura kyçe në një skuadër që po garon për objektiva ambicioze.
Megjithatë, në vend që ta shohë këtë si problem, klubi italian e ka kthyer këtë si argument kryesor për të tërhequr talentë të rinj. Mesazhi është i qartë, të shkosh te Como do të thotë të zhvillohesh, të luash dhe të rrisësh vlerën tënde. Dhe rezultatet e mbështesin këtë qasje.
Objektivi i parë i madh i Comos për të ripërsëritur këtë model është Dani Yanez. Sulmuesi nga Cadiz është një nga talentet më premtuese të “La Fabrica”, por mungesa e minutave në ekipin e parë e shtyn atë të kërkojë një largim.
Në Itali besojnë se profili i tij përshtatet në mënyrë perfekte me sistemin e Fabregas: shpejtësi, aftësi driblimi dhe kapacitet për të bërë diferencën në fazën ofensive.
Emri i dytë në listë është Jesus Fortea, një mbrojtës i djathtë me potencial të madh. Megjithatë, situata e tij është më e ndërlikuar.
Real Madridi po e shqyrton seriozisht vazhdimësinë e tij, sidomos duke marrë parasysh një largim të mundshëm të Dani Carvajal. Nevoja për të përforcuar atë pozicion me talent të ri mund ta ndalojë largimin e tij./Telegrafi/