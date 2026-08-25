Eva Murati shijon perëndimin buzë detit, ndan pamje nga pushimet
Eva Murati ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me publikimin e disa fotografive të reja në Instagram, ku shfaqet duke shijuar perëndimin e diellit në bregdet.
Moderatorja ka zgjedhur një paraqitje verore në nuanca të verdha, ndërsa pozon mes ujit me një sfond të mbushur nga ngjyrat e ngrohta të qiellit dhe detit.
Eva Murati/Instagram
Në një tjetër fotografi, ajo shihet duke ecur në ujë, me peizazhin malor që plotëson atmosferën e qetë të pushimeve.
Postimi u prit me komente dhe pëlqime të shumta nga ndjekësit, të cilët vlerësuan estetikën dhe atmosferën relaksuese të imazheve të ndara prej saj. /Telegrafi/
Eva Murati/Instagram
Eva Murati/Instagram
Eva Murati/Instagram
Eva Murati/Instagram
Eva Murati/Instagram
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