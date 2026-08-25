"O xheneti im", Stresi publikon mesazhet prekëse me nënën
Reperi i njohur shqiptar, Stresi, ka ndarë me ndjekësit një moment të veçantë nga marrëdhënia e tij me nënën, duke treguar edhe një herë anën e tij më të ndjeshme.
Artisti ka publikuar në rrjetet sociale një pjesë të bisedës me të ëmën, ku i drejtohet me fjalë të përzemërta dhe shpreh gjithë mirënjohjen për dashurinë, edukimin dhe mbështetjen që ka marrë prej saj.
Në mesazhin e tij, Stresi e quan nënën “xheneti jem”, ndërsa thekson se ndihet i qetë në shpirt, pasi gjatë gjithë jetës ka dashur dhe respektuar prindërit e tij.
Foto: Instagram
Për reperin, lidhja me familjen ka qenë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e jetës.
Në raste të ndryshme, ai ka folur hapur për afërsinë me prindërit dhe rëndësinë që ata kanë në rrugëtimin e tij personal dhe profesional.
Postimin emocional, Stresi e ka shoqëruar me një mesazh të thjeshtë, por domethënës: “Zoti i bekoftë nënat tona".
Një dedikim që mori vëmendjen e ndjekësve dhe tregoi një tjetër dimension të reperit, larg imazhit të tij të fortë që publiku është mësuar të shohë. /Telegrafi/