Kida numëron ditët, vetëm një javë larg dasmës me Ajbin
Kida dhe Ajbi janë vetëm pak ditë larg një prej momenteve më të rëndësishme të lidhjes së tyre.
Këngëtarja ka rikthyer në vëmendje dasmën e shumëpërfolur, duke ndarë me ndjekësit një video në TikTok, të cilën e ka shoqëruar me një mesazh plot humor: “Gjithçka është në rregull, jemi mirë”.
Postimi i saj vjen në kohën kur ka nisur numërimi mbrapsht për ceremoninë.
Foto: TikTok
Dasma e çiftit pritet të zhvillohet më 1 shtator në Romë, në Itali, duke i dhënë festës një atmosferë të veçantë.
Sipas raportimeve të mëparshme, ceremonia do të mbahet në një rezidencë historike në kryeqytetin italian, ndërsa për muzikën dhe atmosferën e mbrëmjes pritet të kujdesen emra të njohur të muzikës shqiptare mes tyre Ermal Fejzullahu dhe Sinan Vllasaliu.
Historia e dashurisë së Kidës dhe Ajbit mori një tjetër hap të rëndësishëm në dhjetor të vitit 2024, kur këngëtarja u fejua me një propozim romantik nga partneri i saj, pikërisht në ditëlindjen e saj.
Që nga ajo kohë, fansat kanë ndjekur me interes çdo detaj rreth martesës dhe tashmë pritjes po i vjen fundi. /Telegrafi/
@officialkidaa Everything is okaaaaay, we’re fineeee😂
♬ original sound - Alex and Jon