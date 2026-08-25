Ndahet nga jeta ikona e muzikës 'country', Dolly Parton
Dolly Parton, një nga figurat më të mëdha të muzikës 'country' dhe një prej këngëtareve e kompozitoreve më të dashura në botë, ka ndërruar jetë në moshën 80-vjeçare.
Lajmin e ka bërë të ditur nipi i saj, Bryan Seaver, përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale më 25 gusht.
Në mesazhin e tij, Seaver e përshkroi humbjen si një moment të dhimbshëm, por tha se familja ndihet krenare për jetën dhe trashëgiminë që la pas Parton.
Ai tregoi se këngëtarja kishte kërkuar prej vitesh që një njoftim i tillë të bëhej nga ai.
Vdekja e saj vjen vetëm pak ditë pasi Parton kishte folur publikisht për problemet e saj shëndetësore.
Më 21 gusht, ajo kishte thënë se po përballej me disa vështirësi shëndetësore dhe se ende po shërohej, por kishte insistuar se dëshironte të vazhdonte të punonte.
Parton la pas një karrierë që zgjati më shumë se gjashtë dekada dhe që e shndërroi atë në një ikonë globale.
Dolly Parton
Ajo ishte autore e disa prej këngëve më të famshme të muzikës country përfshirë “Jolene”, “9 to 5” dhe “I Will Always Love You”.
Kjo e fundit u bë një hit botëror edhe përmes versionit të Whitney Houston në filmin “The Bodyguard”.
E lindur në Tennessee në vitin 1946, Parton u rrit në një familje të madhe dhe me kushte të vështira ekonomike.
Ajo nisi të këndonte dhe të luante kitarë që në fëmijëri, ndërsa më vonë u zhvendos në Nashville, ku ndërtoi karrierën që do ta kthente në një prej emrave më të rëndësishëm të muzikës amerikane.
Dolly Parton
Përveç muzikës, Parton u dallua edhe si aktore, biznesmene dhe filantrope.
Gjatë karrierës së saj fitoi 10 çmime Grammy, u përfshi në Country Music Hall of Fame dhe la pas një trashëgimi të rëndësishme edhe përmes projekteve bamirëse dhe mbështetjes së arsimit për fëmijët.
Dolly Parton
Vdekja e Dolly Parton shënon fundin e një epoke për muzikën country.
Me këngët, zërin dhe personalitetin e saj unik, ajo arriti të kapërcejë kufijtë e këtij zhanri dhe të bëhej një figurë e dashur për disa breza në mbarë botën. /Telegrafi/
Dolly Parton dhe Miley