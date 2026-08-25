Joe dhe Shirley DioGuardi marrin shtetësinë, Kurti: Miq të vjetër të Kosovës
Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë të ditur se ish-kongresisti amerikan me origjinë shqiptare, Joe DioGuardi, dhe bashkëshortja e tij, Shirley Cloyes DioGuardi, tashmë janë zyrtarisht shtetas të Republikës së Kosovës.
Kurti ka njoftuar se dyshja janë pritur në Zyrën e Kryeministrit, ku i ka falënderuar për kontributin e tyre shumëvjeçar në mbështetje të Kosovës dhe shqiptarëve.
“Dy shtetas të rinj të Republikës, por miq të vjetër të Kosovës”, ka shkruar Kurti.
Ai ka vlerësuar veçanërisht angazhimin e tyre për rreth katër dekada, nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara deri te puna e Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane.
Kurti ka theksuar se Joe DioGuardi, si ish-kongresisti i parë amerikan me origjinë shqiptare, së bashku me figura të njohura amerikane si Tom Lantos, Bob Dole dhe Eliot Engel, ishte ndër zërat e hershëm dhe më të fuqishëm në mbështetje të shqiptarëve dhe Kosovës.
“Kosova ishte me fat dhe e bekuar që pati ambasadorë të këtillë edhe kur s’kishte ambasadë të Republikës në SHBA”, ka deklaruar Kurti.
Ai ka shtuar se Joe dhe Shirley DioGuardi vazhdojnë të interesohen për zhvillimet në Kosovë dhe të japin ide e kontribut për të ardhmen e vendit.
Në takim, sipas Kurtit, është diskutuar edhe për angazhimin e Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe zhvillimet aktuale në Kosovë. /Telegrafi/