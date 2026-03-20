ESHS: Në Maqedoninë e Veriut, gratë jetojnë rreth 4.4 vjet më shumë se burrat
Jetëgjatësia në lindje në Bashkimin Evropian është 81.5 vjet, ndërsa në Maqedoni është 76.6 vjet. Kjo shifër ndryshon nga rajoni në rajon, me jetëgjatësinë më të lartë në rajonin spanjoll të Comunidad de Madrid, me 85.7 vjet, dhe më të ulëtën në rajonin Veri-Perëndimor të Bullgarisë, me 73.9 vjet.
Gratë në nivel të BE-së pritet të jetojnë 5.2 vjet më gjatë se burrat, ndërsa në Maqedoni është 4.4 vjet. Ky hendek ndryshon ndjeshëm midis vendeve të BE-së, me Letoninë që pret që gratë të jetojnë 9.8 vjet më gjatë se burrat, ndërsa hendeku më i vogël gjinor është në Holandë - 2.8 vjet.
Sipas të dhënave të Eurostat, në vitin 2024, jetëgjatësia në lindje në BE është 81.5 vjet, duke treguar një rritje prej 0.1 viti krahasuar me vitin 2023. Jetëgjatësia u ul në vitin 2020 (80.4 vjet) dhe 2021 (80.1 vjet) për shkak të pandemisë COVID-19, por që atëherë është rikuperuar dhe ka arritur vlera më të larta se në vitin 2019 (81.3 vjet).
Për gratë, jetëgjatësia në lindje në BE ishte 84.1 vjet në vitin 2024, ndërsa për burrat ishte 78.9 vjet.
Në nivel rajonal, katër rajone kanë një jetëgjatësi prej 85 vjetësh ose më shumë: rajoni spanjoll i Comunidad de Madrid, me 85.7 vjet, dhe rajonet italiane të Provincia Autonoma di Trentos dhe Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, dhe rajoni i kryeqytetit suedez të Stokholmit, të gjitha me 85.0 vjet.
Në të kundërt, midis 5 rajoneve të BE-së me jetëgjatësinë më të ulët në lindje, 3 ishin në Bullgari: Veri-Perëndim (73.9 vjet), Veri-Qendror (74.9 vjet) dhe Veri-Lindje (75.4 vjet). 2 të tjerat ishin Majota në Francë (74.5 vjet) dhe Eszák-Mágyarózság në Hungari (75.1 vjet).
Në vitin 2024, jetëgjatësia në lindje për gratë në BE arriti në 84.1 vjet (një rritje prej 0.1 viti krahasuar me vitin 2023), ndërsa për burrat ishte 78.9 vjet (+0.2 vjet). Kjo tregon se gratë pritet të jetojnë 5.2 vjet më gjatë se burrat.
Ky hendek ndryshon ndjeshëm midis vendeve të BE-së. Në Letoni, gratë pritet të jetojnë 9.8 vjet më gjatë se burrat, të ndjekura nga Lituania (8.6 vjet) dhe Estonia (8.4 vjet).
Hendeqet më të vogla gjinore janë në Holandë (2.8 vjet), Suedi (3.1 vjet) dhe Irlandë (3.4 vjet).
Eurostat nuk ka të dhëna për jetëgjatësinë e popullsisë në Maqedoninë e Veriut për vitin 2024, ndërsa sipas të dhënave nga Libri Vjetor Statistikor për vitin 2025 i Entit Shtetëror të Statistikës, jetëgjatësia për periudhën 2022-2024 është 76.63 vjet, ku jetëgjatësia e grave është 78.86 vjet dhe e burrave është 4.4 vjet më e ulët në 74.48 vjet.
Jetëgjatësia në lindje është rritur me 1.3 vjet, krahasuar me periudhën 2021-2023 kur ishte 75.32 vjet, dhe me 2.2 vjet krahasuar me periudhën 2020-2022.
Në vitin 2021, u regjistrua një rënie e jetëgjatësisë në vend me tre vjet e pesë muaj krahasuar me vitin 2018, kur ishte 76.7 vjet.