MPB paralajmëron ashpërsim të masave për përdorimin e trotineteve
Kuadri ligjor i cili parasheh një sërë rregullash në komunikacion për përdorimin e trotineteve elektrike sipas autoriteteve nuk është i mjaftueshëm për të vendosur rend në trafik.
Kaosi me trotinetet ka ngritur alarmin dhe shqetësimin te qytetarët për sigurinë sidomos duke pasur parasysh numrin e aksidenteve që vetëm vitin e kaluar kanë ndodhur 147. Për këtë, Ministria e Punëve të Brendshme thotë se kanë nisur punën për të avancuar rregullat e Ligjit.
“Për momentin po bëhet analizë e kuadrit ekzistues ligjor dhe po përgatiten propozim-zgjidhjet për avancimin e tij. Grupi i punës po punon në mënyrë intensive, gjatë së cilës po shqyrtohen rekomandimet dhe praktikat e mira në këtë fushë, përvojat krahasuese nga shtetet tjera, por edhe sfidat me të cilat përballemi”, thonë nga MPB për Alsat.
Qëllimi i ndryshimeve ligjore, sipas MPB-së është që nëpërmjet precizimit të rregullave të caktuara të rritet siguria në komunikacion. Nuk dihet se në cilat nene do të ndërhyhet, megjithëse edhe tani ekzistojnë rregulla strikte, për të cilat parashihen edhe gjoba prej 50 deri në 120 euro.
Për të thjeshtëzuar, këto janë rregullat ekzistuese:
Drejtuesi i trotinetit duhet ta vozit trotinetin nëpër korsi për biçikleta në shpejtësi deri në 25 kilometra në orë ose nëpër shtigje për këmbësor deri në 6 kilometra në orë.
Drejtuesi i trotinetit nuk duhet të pengojë komunikacionin, ta drejtojë trotinetin pa duar apo të transportojë mjete dhe ta rrezikojë komunikacionin.Trotinet elektrik mund të drejtojë një person i cili i ka mbushur 14 vjet.
Drejtuesi nuk guxon të transportojë person tjetër gjatë kohës së vozitjes.
Drejtuesi i trotinetit duhet të bartë helmetë mbrojtëse, ndërsa sapo të fillojë të errësohet obligohet të mbajë jelek reflektues.Drejtuesi nuk guxon që derisa e vozit trotinetin të udhëheqë kafshët (me litar apo zinxhir).
Duke e pasur parasysh shqetësimin për shkak të përdorimit të trotineteve elektrike nga ana e fëmijëve, nuk dihet nëse do të rritet pragu i moshës së lejuar i cili aktualisht është 14-vjeç.
Çështja, sidomos është alarmuar pas aksidentit tragjik në Çerkez të Kumanovës ku një djalosh 13-jeçar e humbi jetën, pasi u godit nga një veturë.
Pavarësisht shqetësimit dhe alarmit të situatës për sigurinë e fëmijëve në komunikacion, Alsat dje raportoi për anarkinë totale në komunikacion të automjeteve me dy rrota, ndërsa mes tyre kishte fëmijë që në rrugën për automjete ngasnin trotinete jashtë çdo standardi. /Alsat.mk