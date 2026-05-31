MPB: Gjatë 24 orëve të fundit ka pasur shtatë denoncime për dhunë në familje, janë arrestuar katër persona
Gjatë 24 orëve të fundit nëpunësit policorë kanë vepruar ndaj shtatë denoncimeve për dhunë në familje, me ç’rast katër persona janë privuar nga liria, ndërsa me një person është zhvilluar bisedë zyrtare.
Siç ka informuar MPB, sot në orën 08:20, në rrugën “Shtipska” në Tetovë, nëpunës policorë nga SPB Tetovë e kanë privuar nga liria G.Q. (44) nga fsh. Dobridoll, rajoni i Gostivarit me qëndrim në Tetovë, për shkak të dyshimit se ka kryer dhunë në familje ndaj bashkëshortes së tij 44-vjeçare.
Dje në orën 23:15, në zonën e Gazi Babës në Shkup, nëpunës policorë nga SPB Shkup e kanë privuar nga liria N.T. (46) nga Shkupi, pas denoncimit se në shtëpinë familjare ka sulmuar fizikisht prindërit e tij dhe ka kërcënuar anëtarët e familjes.
Po atë ditë, në orën 22:45, në zonën e Shuto Orizares është privuar nga liria M.B. (40) nga Shkupi, pas denoncimit se në shtëpi, me një mjet të mprehtë ka kërcënuar partneren e tij jashtëmartesore 41-vjeçare dhe më pas edhe ndaj vajzës së tyre, duke dëmtuar gjithashtu një pjesë të orendive shtëpiake.
Sot në orën 10:20, në Stacionin policor Draçevë është zhvilluar bisedë zyrtare me S.J. (63) nga Shkupi, pas denoncimit se ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij 64-vjeçare.
MPB informon se dje në SPB Shkup, një grua 37-vjeçare ka denoncuar se pranë vendit të saj të punës, gjersa ka qenë në automjet me partnerin e saj jashtëmartesor A.N., ai i ka hedhur një substancë kimike në pjesën e fytyrës dhe në sy. Të dëmtuarës i është ofruar ndihmë mjekësore në Kompleksin e klinikave “Nënë Tereza”.
Po atë ditë, një grua 33-vjeçare ka denoncuar se në shtëpinë familjare në zonën e Bit Pazarit, bashkëshorti i saj I.S. (34) e ka kërcënuar. Dje rreth orës 13:00, nëpunës policorë nga SPB Shtip e kanë privuar nga liria S.U. (29) nga Vinica, pas denoncimit se ka sulmuar fizikisht nënën e saj 51-vjeçare me një send metalik, duke i shkaktuar lëndime. Të dëmtuarës i është ofruar ndihmë mjekësore në Spitalin e përgjithshëm në Koçan.
“Po ndërmerren masa për zbardhjen e rasteve, ndërsa pas dokumentimit të plotë të tyre, ndaj kryerësve do të parashtrohen kallëzime përkatëse”, thonë në MPB.