ESHA me mendim negativ për shpenzimin e parave në Ministrinë e Çështjeve Evropiane të RMV-së
Enti Shtetëror për Auditimit (ESHA) ka audituar pasqyrat financiare të Ministrisë për Çështjet Evropiane për vitin 2024, duke shprehur një opinion negativ mbi vërtetësinë dhe objektivitetin e pasqyrave financiare, si dhe një opinion të kualifikuar mbi përputhshmërinë e transaksioneve dhe informacionit financiar me legjislacionin, udhëzimet dhe politikat e përcaktuara përkatëse.
ESHA vëren se është kryer një auditim dhe është lëshuar një raport mbi pasqyrat financiare dhe përputhshmërinë me ligjet dhe rregulloret e Sekretariatit për Çështjet Evropiane për vitin 2015, dhe është shprehur një opinion i kualifikuar mbi vërtetësinë dhe objektivitetin e pasqyrave financiare dhe përputhshmërinë e transaksioneve financiare me legjislacionin, udhëzimet dhe politikat e përcaktuara përkatëse.
Raporti i auditimit vëren se shqyrtimi i zbatimit të rekomandimeve të dhëna në Raportin Përfundimtar të Auditorit të Autorizuar Shtetëror për vitin 2015 është kryer gjatë vitit 2017, kur u përcaktua se nga shtatë rekomandimet e dhëna, dy rekomandime ishin zbatuar, dy rekomandime ishin zbatuar pjesërisht, një rekomandim ishte në proces zbatimi dhe dy rekomandime nuk ishin zbatuar.
Auditorët përcaktuan se vlera e aseteve të paprekshme dhe të prekshme, si dhe e objekteve të ndërtimit të paraqitura në bilancin e gjendjes më 31 dhjetor 2024, nuk pasqyron gjendjen reale të pronës së Ministrisë. Përveç kësaj, inventari i aseteve dhe burimeve të fondeve nuk është kryer në përputhje me rregulloret ligjore dhe rregullatore.
Raporti thotë se personat ishin angazhuar me kontrata shërbimi për të kryer punë dhe detyra për punët e parashikuara në aktin e sistematizimit, ndërsa Ministria nuk ndërmori aktivitete për sigurimin vjetor kundër zjarrit dhe fatkeqësive natyrore, përmbytjeve dhe vjedhjes së pronës. Dobësitë në procedurat e prokurimit publik janë identifikuar gjithashtu.
Për të tejkaluar situatat e identifikuara, auditorët dhanë rekomandime për personat dhe autoritetet kompetente që të ndërmarrin masa dhe aktivitete me qëllim përmirësimin e situatës./Telegrafi/