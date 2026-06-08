Eriksen lirohet nga spitali për kujdes në shtëpi, mësohen detaje të reja për gjendjen e tij
Futbollisti i kombëtares daneze dhe Wolfsburgut, Christian Eriksen, është liruar nga spitali për kujdes në shtëpi, pasi iu nënshtrua testeve të gjera kardiake pas kolapsit të tij në një ndeshje miqësore kundër Ukrainës, njoftoi të hënën në mëngjes Shoqata Daneze e Futbollit (DBU).
Ekipi mjekësor në Spitalin e Odenses, në koordinim me mjekun e ekipit kombëtar danez Morten Boesen, konfirmoi se gjendja e Eriksen është plotësisht e qëndrueshme dhe se zemra e tij pësoi incidentin pa ndonjë dëmtim të përhershëm, kryesisht falë faktit se defibrilatori i implantuar (ICD) reagoi në një çast të shkurtër.
Klubi i tij, Wolfsburg, tha se ishte në kontakt të vazhdueshëm me mesfushorin 34-vjeçar dhe familjen e tij, duke theksuar se klubi e mbështeste plotësisht dhe nuk ushtronte presion mbi të që të kthehej në stërvitje. Udhëheqja e DBU-së ndau të njëjtin mendim, duke theksuar se gjëja më e rëndësishme në këtë kohë ishte që lojtari të kalonte kohë në paqe me familjen e tij.
Ndeshja midis Danimarkës dhe Ukrainës e luajtur të dielën në Odense u ndërpre në minutën e 65-të pasi Eriksen humbi ndjenjat në fushë, dhe më pas u anulua zyrtarisht pasi lojtari, për fat të mirë i vetëdijshëm, u dërgua në spital.
Edhe pse Eriksen ndihet mirë, analistët danezë të sportit dhe ekspertët mjekësorë në mediat lokale po ngrenë gjithnjë e më shumë çështjen e përfundimit të mundshëm të karrierës së tij profesionale si lojtar.
Mjekët theksojnë se fakti që ky është rrëzimi i dytë në fushë në pesë vjet sugjeron se përpjekjet e futbollit profesional janë bërë shumë të rrezikshme për shëndetin e tij, por vendimi përfundimtar do të merret nga vetë lojtari pas konsultimeve të mëtejshme. /Telegrafi/