Enzo Fernandez te Man City, marrëveshja arrin në fazën përfundimtare
Enzo Fernandez ka një marrëveshje në parim për t'u bashkuar me Manchester Cityn nga Chelsea, sipas gazetarit Gianluca Di Marzio.
Gazetari italian raporton se marrëveshja është në "fazën e saj përfundimtare", me Fernandez që pritet të udhëtojë më vonë sot (e martë) nëse finalizohen detajet e fundit.
Mesfushori argjentinas konsiderohej prej kohësh një figurë kyçe në Stamford Bridge, por ndjekja e Chelseat për Manu Kone si një zëvendësim të mundshëm tregon se largimi i Fernandez po liron hapësirë në mesin e fushës.
Enzo Fernandez will travel to Manchester in a matter of few hours to complete the deal with formal details @mancity @skysport https://t.co/EoBSeTG2YF
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2026
Ky veprim do të përfaqësonte një sukses të madh për skuadrën e Enzo Marescas, ndërsa ata vazhdojnë të riformësojnë mesfushën e tyre.
Fernandez shijoi sezonin e tij më të mirë të golave deri më tani në sezonin 2025/26, duke shënuar 10 gola dhe duke dhënë 4 asistime në 36 paraqitje në Ligën Premier, duke u renditur ndër krijuesit më të mirë të ligës për nga kontributet gjatë dy sezoneve të fundit.
Që kur mbërriti nga Benfica në janar 2023, ai ka fituar Ligën e Konferencës, Kupën e Botës për Klube FIFA dhe ka ngritur Kupën e Botës me Argjentinën në vitin 2022. /Telegrafi/