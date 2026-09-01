Enzo Fernandez ka një marrëveshje në parim për t'u bashkuar me Manchester Cityn nga Chelsea, sipas gazetarit Gianluca Di Marzio.

Gazetari italian raporton se marrëveshja është në "fazën e saj përfundimtare", me Fernandez që pritet të udhëtojë më vonë sot (e martë) nëse finalizohen detajet e fundit.

Mesfushori argjentinas konsiderohej prej kohësh një figurë kyçe në Stamford Bridge, por ndjekja e Chelseat për Manu Kone si një zëvendësim të mundshëm tregon se largimi i Fernandez po liron hapësirë në mesin e fushës.


Ky veprim do të përfaqësonte një sukses të madh për skuadrën e Enzo Marescas, ndërsa ata vazhdojnë të riformësojnë mesfushën e tyre.

Fernandez shijoi sezonin e tij më të mirë të golave deri më tani në sezonin 2025/26, duke shënuar 10 gola dhe duke dhënë 4 asistime në 36 paraqitje në Ligën Premier, duke u renditur ndër krijuesit më të mirë të ligës për nga kontributet gjatë dy sezoneve të fundit.

Që kur mbërriti nga Benfica në janar 2023, ai ka fituar Ligën e Konferencës, Kupën e Botës për Klube FIFA dhe ka ngritur Kupën e Botës me Argjentinën në vitin 2022. /Telegrafi/

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