Tottenhami përfundon edhe dy transferime në ditën e fundit të afatit kalimtar
Tottenham Hotspur ka arritur një marrëveshje përfundimtare me Chelsean për të nënshkruar me mbrojtësin Tosin Adarabioyo dhe me sulmuesin anësorin Mykhaylo Mudryk në huazim me një opsion blerjeje jo të detyrueshëm.
Ekipi i menaxhuar nga Roberto De Zerbi kompleton kështu dy përforcime kyçe nga Stamford Bridge para mbylljes së afatit kalimtar veror, në një operacion të dyfishtë midis rivalëve të drejtpërdrejtë që nuk kishin regjistruar një transferim të drejtpërdrejtë të lojtarëve të ekipit të parë që nga viti 2009.
Transferimi i Tosin Adarabioyo te Tottenham është strukturuar si një transferim i përhershëm për një tarifë fikse prej 7 milionë funtesh (8.1 milionë euro) plus bonuse të ndryshueshme. Qendërmbrojtësi 28-vjeçar, i cili është i lirë t'i nënshtrohet vizitave mjekësore, do të nënshkruajë pasi nuk është përfshirë në skuadrën e Xabi Alonsos për tre ndeshjet e para zyrtare të Chelseat.
🚨⚪️ Tosin Adarabioyo to Tottenham, here we go! Deal agreed also on personal terms.
Understand #CFC receive £7m fixed fee plus add-ons for the defender who’s joining Spurs project.
The story revealed in the morning, confirmed. pic.twitter.com/F94qZypvAH
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Adarabioyo, një i diplomuar i akademisë së Manchester Cityt, i cili u transferua si transferim i lirë nga Fulham në qershor 2024, luajti vetëm tetë ndeshje si titullar në Ligën Premier sezonin e kaluar për shkak të një dëmtimi në pulpë. Ardhja e tij mbush boshllëkun e lënë nga largimi i afërt i Kevin Danso, i cili ka kërkuar zyrtarisht një transferim nga De Zerbi.
Në anën tjetër, Mudryk do t'i bashkohet Tottenhamit në formë huazimi nga Chelsea, me Spurs që do të mbulojë të gjithë pagën e tij dhe një opsion blerjeje jo të detyrueshëm në fund të sezonit. Ky transferim do ta ribashkojë anësorin ukrainas me De Zerbin, nën drejtimin e të cilit ai regjistroi 2 gola dhe 9 asistime te Shakhtar Donetsk gjatë sezonit 2021/22.
Chelsea hodhi poshtë një ofertë zyrtare huazimi nga Leeds United më 21 gusht. Leeds, së bashku me Strasbourg, kishin shprehur gjithashtu interes për sulmuesin. Mudryk, i cili nuk ka luajtur minuta zyrtare që nga nëntori i vitit 2024, mori autorizimin nga FA dhe WADA më 31 korrik për t'u rikthyer në stërvitje pasi u eliminua nga një shkelje e rregullave të dopingut.
🚨⚪️ BREAKING: Mykhaylo Mudryk to Tottenham, here we go! Everything agreed also on personal terms.
Mudryk joins #THFC on paid loan and also understand there will be a 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 not mandatory in the agreement.
The Ukrainian will re-join De Zerbi. 🇺🇦 pic.twitter.com/4tEibnZVrw
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Ardhja e Mudryk përmbush kërkimin e Tottenham për një sulmues me këmbë të majtë, pas pyetjeve për Cody Gakpo dhe Iliman Ndiaye. Spurs kanë tejkaluar kështu 350 milionë euro të investuara në këtë afat kalimtar veror, duke i shtuar këta emra nënshkrimeve të Savinho dhe Omar Marmoush.
Testet mjekësore dhe zyrtarizimi i të dy lojtarëve pritet të ndodh sot (e martë) para mbylljes së afatit kalimtar. /Telegrafi/