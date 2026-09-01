Tottenham Hotspur ka arritur një marrëveshje përfundimtare me Chelsean për të nënshkruar me mbrojtësin Tosin Adarabioyo dhe me sulmuesin anësorin Mykhaylo Mudryk në huazim me një opsion blerjeje jo të detyrueshëm.

Ekipi i menaxhuar nga Roberto De Zerbi kompleton kështu dy përforcime kyçe nga Stamford Bridge para mbylljes së afatit kalimtar veror, në një operacion të dyfishtë midis rivalëve të drejtpërdrejtë që nuk kishin regjistruar një transferim të drejtpërdrejtë të lojtarëve të ekipit të parë që nga viti 2009.

Transferimi i Tosin Adarabioyo te Tottenham është strukturuar si një transferim i përhershëm për një tarifë fikse prej 7 milionë funtesh (8.1 milionë euro) plus bonuse të ndryshueshme. Qendërmbrojtësi 28-vjeçar, i cili është i lirë t'i nënshtrohet vizitave mjekësore, do të nënshkruajë pasi nuk është përfshirë në skuadrën e Xabi Alonsos për tre ndeshjet e para zyrtare të Chelseat.

Adarabioyo, një i diplomuar i akademisë së Manchester Cityt, i cili u transferua si transferim i lirë nga Fulham në qershor 2024, luajti vetëm tetë ndeshje si titullar në Ligën Premier sezonin e kaluar për shkak të një dëmtimi në pulpë. Ardhja e tij mbush boshllëkun e lënë nga largimi i afërt i Kevin Danso, i cili ka kërkuar zyrtarisht një transferim nga De Zerbi.

Në anën tjetër, Mudryk do t'i bashkohet Tottenhamit në formë huazimi nga Chelsea, me Spurs që do të mbulojë të gjithë pagën e tij dhe një opsion blerjeje jo të detyrueshëm në fund të sezonit. Ky transferim do ta ribashkojë anësorin ukrainas me De Zerbin, nën drejtimin e të cilit ai regjistroi 2 gola dhe 9 asistime te Shakhtar Donetsk gjatë sezonit 2021/22.

Chelsea hodhi poshtë një ofertë zyrtare huazimi nga Leeds United më 21 gusht. Leeds, së bashku me Strasbourg, kishin shprehur gjithashtu interes për sulmuesin. Mudryk, i cili nuk ka luajtur minuta zyrtare që nga nëntori i vitit 2024, mori autorizimin nga FA dhe WADA më 31 korrik për t'u rikthyer në stërvitje pasi u eliminua nga një shkelje e rregullave të dopingut.


Ardhja e Mudryk përmbush kërkimin e Tottenham për një sulmues me këmbë të majtë, pas pyetjeve për Cody Gakpo dhe Iliman Ndiaye. Spurs kanë tejkaluar kështu 350 milionë euro të investuara në këtë afat kalimtar veror, duke i shtuar këta emra nënshkrimeve të Savinho dhe Omar Marmoush.

Testet mjekësore dhe zyrtarizimi i të dy lojtarëve pritet të ndodh sot (e martë) para mbylljes së afatit kalimtar. /Telegrafi/

Premier LeagueFutbollNdërkombëtareSportEkipetChelsea
telegrafi sport app