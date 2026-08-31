Matthijs de Ligt drejt rikthimit të madh te Manchester United – çfarë e pret holandezin pas operacionit?
Kanë kaluar më shumë se 250 ditë që kur Matthijs de Ligt është parë për herë të fundit në fushë me fanellën e Manchester United.
Mbrojtësi holandez pësoi një dëmtim në fund të vitit 2025, i cili fillimisht u konsiderua si një problem i lehtë. Megjithatë, situata rezultoi shumë më serioze, pasi De Ligt u përball me një dëmtim të rëndë në shpinë që e mbajti jashtë fushave për një periudhë të gjatë dhe përfundimisht kërkoi ndërhyrje kirurgjikale.
Tani, pas muajsh të gjatë rehabilitimi, 27-vjeçari duket se po i afrohet rikthimit të shumëpritur. De Ligt është rikthyer në stërvitjet me ekipin përpara ndeshjes miqësore të parasezonit ndaj Leeds United, ndonëse ende nuk është bërë e ditur data e saktë e rikthimit të tij në një ndeshje zyrtare.
Benjamin Sesko and Matthijs de Ligt back in Manchester United training 💪 pic.twitter.com/xZBjTqb6wq
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 18, 2026
Pyetja e madhe: A mund të rikthehet në nivelin e tij më të mirë?
Shqetësimi kryesor për holandezin mbetet gjendja fizike. Që nga viti 2020, De Ligt ka humbur plot 84 ndeshje për klubet dhe kombëtaren për shkak të problemeve të ndryshme me lëndimet.
Megjithatë, cilësitë e tij nuk janë vënë kurrë në dyshim. Fitues i çmimit Golden Boy në vitin 2018, kampion i Italisë me Juventusin dhe kampion i Bundesligës me Bayern Munichun, De Ligt ka qenë prej vitesh një nga mbrojtësit më të vlerësuar të gjeneratës së tij.
Sezoni i tij më i mirë në aspektin e paraqitjeve individuale erdhi te Bayern Munich në edicionin 2022/23, kur zhvilloi 43 ndeshje dhe regjistroi vlerësimin më të lartë të karrierës.
Tani, me një fillim të ri pas operacionit dhe me një trajner të ri në krye, qendërmbrojtësi holandez shpreson të rifitojë vendin e tij te Manchester United.
Konkurrencë e madhe, por edhe një mundësi e re
Nëse arrin të qëndrojë i shëndetshëm, De Ligt mund të jetë një alternativë shumë e rëndësishme për trajnerin Michael Carrick në qendër të mbrojtjes.
Fiziku, autoriteti dhe lidershipi i tij mund të jenë vlera të mëdha për skuadrën, sidomos në një sezon me shumë ndeshje në garat vendore dhe evropiane. Manchester United ka opsione të tjera si Harry Maguire dhe Leny Yoro, por përvoja e De Ligt mund t'i japë atij një rol të rëndësishëm në rotacion.
Po ashtu, përvoja e tij në nivelin më të lartë mund të ndihmojë edhe zhvillimin e mbrojtësve të rinj si Leny Yoro dhe Ayden Heaven.
“Që nga nëntori kam bërë gjithçka, duke e shtyrë veten në çdo seancë dhe duke eksploruar çdo mundësi, për t'u rikthyer në atë që dua, duke luajtur futboll. Jam mirënjohës për të gjithë ata që më kanë mbështetur gjatë një periudhe të vështirë në karrierën time".
"Mbetem po aq i vendosur sa gjithmonë për të përfaqësuar Manchester United dhe për të luajtur para mbështetësve tanë të jashtëzakonshëm sa më shpejt të jetë e mundur”, deklaroi ai.
Në moshën 27-vjeçare, De Ligt ende ka shumë vite futboll përpara. Rikthimi pas një dëmtimi kaq të gjatë mbetet një sfidë, por nëse trupi i tij i përgjigjet mirë kërkesave të një sezoni të plotë në Ligën Premier, holandezi mund të ketë mundësinë të rikthehet mes mbrojtësve më të mirë në Angli. /Telegrafi/