Enrique kërkon transferimin e yllit të madh të Barcelonës
PSG ka vënë Ferran Torresin në krye të listës së objektivave për afatin kalimtar të verës, me trajnerin Luis Enrique që e sheh sulmuesin spanjoll si një përforcim ideal për repartin ofensiv të skuadrës parisiene.
Sulmuesi valencian vjen pas një sezoni shumë të mirë me Barcelonën dhe paraqitjet e tij kanë tërhequr vëmendjen e kampionëve të Francës.
Luis Enrique, i cili e njeh mirë Ferranin nga koha kur e drejtonte Kombëtaren e Spanjës, vlerëson aftësinë e tij për të luajtur në disa pozicione, lëvizjet pa top dhe fleksibilitetin taktik.
Interesimi i PSG-së lidhet ngushtë me të ardhmen e Bradley Barcolas. Negociatat për rinovimin e kontratës së sulmuesit francez nuk po ecin sipas pritshmërive dhe drejtuesit e klubit po shqyrtojnë alternativa cilësore për të mos mbetur të zbuluar në sulm.
Në këtë kontekst, Ferran Torres është shfaqur si një nga emrat më të preferuar në listën e Luis Enriques.
Megjithatë, Barcelona nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga lojtari. Trajneri Hansi Flick e konsideron Ferranin një pjesë të rëndësishme të projektit dhe nuk e sheh atë si të transferueshëm.
Edhe pse katalanasit po kërkojnë të afrojnë një sulmues qendre gjatë verës, kjo nuk nënkupton largimin e Torresit, përkundrazi, shumëfunksionaliteti i tij e bën edhe më të vlefshëm për skuadrën.
Ferran Torres mund të luajë si anësor, sulmues i dytë apo edhe si “9 i rremë”, duke ofruar zgjidhje të ndryshme në repartin ofensiv. Për më tepër, vetë futbollisti dëshiron të vazhdojë karrierën te Barcelona.
Kontrata e tij është e vlefshme deri në vitin 2027 dhe rrethi i lojtarit pritet të diskutojë për një rinovim të mundshëm në muajt e ardhshëm.
Nga ana tjetër, Luis Enrique vazhdon ta shohë spanjollin si një profil ideal për stilin e lojës së PSG-së.
Trajneri kërkon futbollistë me intensitet të lartë, të aftë të përshtaten në role të ndryshme sulmuese dhe të kontribuojnë në skema të ndryshme taktike, cilësi që Ferran Torres i zotëron.
Megjithëse PSG ka fuqinë financiare për të realizuar një transferim të tillë, operacioni mbetet i komplikuar.
Përveç rezistencës së Barcelonës, edhe dëshira e vetë lojtarit për të qëndruar në “Camp Nou” përbën një pengesë të madhe për klubin francez.
Për momentin, gjithçka varet nga e ardhmja e Bradley Barcolas. Nëse francezi largohet nga Parisi, PSG pritet të intensifikojë përpjekjet për transferimin e Ferran Torresit.
Deri atëherë, sulmuesi spanjoll mbetet i fokusuar te Barcelona, ku synon të vazhdojë zhvillimin e karrierës dhe të forcojë pozitat e tij në formacionin e Hansi Flick. /Telegrafi/