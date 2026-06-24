Endrit Thaçi takohet me Ramën: Faleminderit që qëndruat në anën e së vërtetës kur të tjerë zgjodhën heshtjen
Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Haashim Thaçi, është takuar me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, të cilin e ka falënderuar për qëndrimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Ai theksoi faktin që Rama ishte ndër më të zëshmit sa i përket mbrojtjes së luftës së UÇK-së dhe të vërtetës në Hagë.
“Një takim i veçantë me Kryeministrin e shqiptarëve, Edi Ramën, i cili është ndër më të zëshmit në mbrojtje të luftës së UÇK-së dhe të vërtetës sonë në Hagë”, u shpreh djali i ish-presidentit Thaçi.
Endrit Thaçi e falënderoi kryeministrin Rama, që siç tha ai, ka qëndruar në anën e të vërtetës kur të tjerët heshtën.
“Kryeministër, faleminderit që qëndruat në anën e së vërtetës kur shumë të tjerë zgjodhën heshtjen!”, shkroi Endrit Thaçi. /Telegrafi/