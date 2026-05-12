Emiratet e Bashkuara Arabe kishin kryer fshehurazi sulme ndaj Iranit gjatë luftës, sulmuan rafinerinë e naftës
Emiratet e Bashkuara Arabe kryen sulme ushtarake ndaj Iranit, duke e bërë atë të vetmin vend tjetër që iu bashkua Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në luftën e tyre kundër Republikës Islamike, sipas një raporti të së hënës.
Sulmet, të cilat Emiratet e Bashkuara Arabe nuk i kanë pranuar publikisht, përfshinin një sulm ndaj një rafinerie në Ishullin Lavan të Iranit në Gjirin Persik, raportoi Wall Street Journal, duke cituar njerëz të njohur me çështjen.
Sulmi ndodhi në fillim të prillit, sipas raportit, i cili tha se ishte rreth kohës kur presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi një armëpushim, por nuk specifikoi nëse ishte para apo pas deklaratës.
Irani pranoi në atë kohë se vendi ishte sulmuar nga një armik i paspecifikuar, pastaj u përgjigj duke qëlluar raketa dhe dronë drejt Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kuvajtit, vuri në dukje Journal.
Sulmi në Ishullin Lavan ishte i vetmi rast specifik i pjesëmarrjes së Emirateve të Bashkuara Arabe në luftën e përmendur në raport.
Një nga burimet i tha Journal se Uashingtoni e priti pozitivisht pjesëmarrjen e Abu Dhabit në luftë, pasi vendet e tjera të Gjirit refuzuan të bashkoheshin aktivisht në konflikt.
Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe refuzoi kërkesën e Journal për koment mbi sulmet e raportuara, por vuri në dukje deklaratat e kaluara se kishte të drejtë t'i përgjigjej sulmeve të Iranit. Pentagoni gjithashtu refuzoi të komentonte.
Në mars, shumë media hebraike nxorën raportime pothuajse të njëkohshme se Emiratet e Bashkuara Arabe kishin goditur dhjetëra objekte në Iran në përgjigje të sulmeve të Teheranit në të gjithë Gjirin. Llogaritë shkaktuan zemërim midis zyrtarëve të Emirateve, të cilët i kritikuan ato që i quajtën raportime të rreme të medias izraelite.
Gjatë luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, Teherani nisi sulme të vazhdueshme ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe, duke qëlluar rreth 550 raketa balistike dhe më shumë se 2,200 dronë, sipas ministrisë së Mbrojtjes së Emirateve, duke e bërë atë vendin më të synuar në rajon, përfshirë Izraelin.
Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan se sulmet iraniane kanë rinisur gjatë javës së kaluar në territoret e tyre, pasi Teherani dukej se po i shtonte sulmet e tij në rajon pavarësisht armëpushimit të brishtë.
Irani, i cili ishte zotuar të godiste bazat amerikane në rajon, shënjestroi shtetet në të gjithë Gjirin me zjarr raketash gjatë luftës. Gjithashtu bllokoi Ngushticën e Hormuzit, duke bllokuar një rrugë kyçe për rrjedhën e naftës dhe gazit natyror.
Ndërsa shumica e predhave të qëlluara drejt Emirateve të Bashkuara Arabe u kapën, disa goditën objektiva ushtarake dhe civile. /Telegrafi/