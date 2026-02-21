Reprezentuesi i Kosovës, Emir Sahiti ka shënuar një gol dhe një asistim në ndeshjen e Maccabi Tel Aviv ndaj SC Ashdod.

Sahiti ka vazhduar formën e lartë që nga transferimi në Israel duke gjetur edhe golin e katërt me Maccabi Tel Avivin.

27-vjeçari ka lënë shenj sot (e shtunë) në ndeshjen në shtëpi ndaj SC Ashdod duke shënuar një gol dhe duke dhuruar një asistim.

Anësori kosovar ka gjetur golin e parë të ndeshjes duke shënuar në minutën e 26-të për epërsinë e Maccabit për 1-0.

Sahiti ishte vendimtar edhe në minutën e 49-të për skuadrën e tij, duke shënuar një asistim për Helio Varela, i cili shënoi për rezultatin 3-1.

Reprezentuesi i Kosovës u zëvendësua në minutën e 86-të kur rezultati ishte 3-2 në favor të skuadrës së tij. /Telegrafi/


