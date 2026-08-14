Elijona Binakaj sjell momente verore nga pushimet, shfaqet me një stil të freskët
Elijona Binakaj ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram disa momente nga ditët e saj të pushimeve, duke sjellë fotografi në një atmosferë të relaksuar dhe verore.
Në njërën prej fotografive, ajo shfaqet duke shijuar një ditë pranë ujit, ndërsa në tjetrën pozon në një ambient natyror, mes ujit të kthjellët dhe gjelbërimit.
Elijona Binakaj/Instagram
Binakaj ka zgjedhur një paraqitje të thjeshtë verore, me flokët e lagur dhe një stil të lehtë, që përshtatet me atmosferën e pushimeve.
Pamja e saj natyrale dhe buzëqeshja në fotografi i japin postimit një karakter të çlirët dhe spontan.
Fotografitë përcjellin më shumë se çdo gjë tjetër atmosferën e pushimeve, kontaktin me natyrën dhe një stil të thjeshtë e të freskët veror. /Telegrafi/
Elijona Binakaj/Instagram
Elijona Binakaj/Instagram
Elijona Binakaj/Instagram