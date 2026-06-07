Elijona Binakaj mahnit me dukjen në pushimet në jugun e Shqipërisë
Pas pushimeve të bujshme në Egjipt, ish-banorja e njohur e Big Brother VIP Kosova, Elijona Binakaj, ka kthyer sërish gjithë vëmendjen e medieve rozë dhe ndjekësve të saj, këtë herë duke zgjedhur jugun e Shqipërisë për të kaluar ditë të ngrohta relaksi.
Elijona ka ndarë me fansat në rrjetet sociale momente nga arratisja në Dhërmi, ku ajo që ra menjëherë në sy ishte stili i saj i kuruar dhe i pagabueshëm i plazhit.
Bukuroshja ka shfaqur linjat e saj perfekte trupore përmes një përzgjedhjeje me mjaft shije të bikinive në ngjyra të gjalla, të cilat i ka kombinuar me aksesorë minimalist.
Përtej veshjeve që morën pëlqime të shumta, Elijona ka guxuar duke u shfaqur plotësisht natyrale, pa makijazh dhe me flokë të lagur, një pamje kjo që reflekton freski, vetëbesim dhe lumturi. /Telegrafi/