Ekspozita: “Kutia e Kujtesës” nga artisti Burim Myftiu
“Kutia e Kujtesës” është një projekt i artit bashkëkohor që trajton kujtesën kolektive, traumën dhe gjurmët e luftës në Kosovë, përmes fotografisë, instalacionit, video-artit, objekteve ready-made dhe performancës.
Ideja e projektit lindi pas luftës, kur artisti u përball me imazhin e një manekini të thyer. Ky objekt i zakonshëm, i dëmtuar dhe i heshtur, iu shfaq si një dëshmitar i tmerreve të luftës, duke evokuar trupin njerëzor, dhunën, humbjen dhe plagët që koha nuk arrin t’i zhdukë.
Në ekspozitë, manekinet e thyera dhe ato të paprekura krijojnë një kontrast të fuqishëm. Manekinet e thyera bëhen metaforë e plagëve dhe traumave të dukshme, ndërsa ato të paprekura përfaqësojnë traumat e padukshme: kujtimet, frikën, dhimbjen dhe pasojat psikologjike që mund të fshihen pas një pamjeje të jashtme të qetë.
Përmes ndërthurjes së imazhit, objektit, videos dhe performancës, “Kutia e Kujtesës” krijon një hapësirë ku e kaluara nuk paraqitet thjesht si histori, por si një përvojë që vazhdon të jetojë në të tashmen. Manekini shndërrohet nga një objekt i zakonshëm në simbol të trupit, mungesës, kujtesës dhe identitetit të plagosur.
Titulli “Kutia e Kujtesës” nënkupton një hapësirë simbolike ku ruhen ato që nuk mund të harrohen: imazhet, gjurmët, dhimbjet dhe përvojat e një shoqërie. Kutia nuk është vetëm vendi ku kujtesa ruhet, por edhe një metaforë për vetë njeriun, i cili mban brenda vetes histori që shpesh nuk mund t’i shprehë.
Projekti ngre një pyetje të thjeshtë, por të fuqishme: A mund të jetë e padukshme trauma, edhe kur gjithçka duket e paprekur? Në këtë kuptim, “Kutia e Kujtesës” nuk flet vetëm për atë që është thyer, por edhe për atë që ka mbetur e fshehur brenda nesh, për një kujtesë që vazhdon të jetojë, edhe atëherë kur plagët nuk shihen më. /Telegrafi/
Kuruar nga:
Shkelzen Maliqi
Rafet Jonuzi
Elton Koritari
Galeria e Fakultetit të Arteve
01-06.09.2026