Ekipi sensacional i Ligës së Kampionëve kërkon transferimin e Amir Saipit
Pas pesë vitesh te Lugano, Amir Saipi është në prag të largimit nga Zvicra. Portieri i kombëtares së Kosovës po tërheq vëmendjen e norvegjezëve të Bodo/Glimt.
Edhe pse kontrata e tij me Luganon është e vlefshme deri në vitin 202, pas pesë vitesh me klubin zviceran, Saipi është gati për hapin tjetër në karrierën e tij dhe për klubin, afati i ardhshëm i transferimeve ndoshta do të jetë mundësia e fundit për të marrë një tarifë transferimi për të.
Pas ndeshjes me Thunin, Saipi i bëri të qarta ambiciet e tij.
"Çdo lojtar dëshiron të bëjë hapin tjetër dhe të luajë në një nga pesë ligat më të mira", tha Saipi për Blick pas ndeshjes së gjashtë pa pësuar gol këtë sezon.
Mbetet për t'u parë nëse ish-portieri i Schaffhausen dhe i kombëtares kosovare do të transferohet direkt në një nga ligat më të mira të Evropës, por një ndalesë në një klub që garon rregullisht në garat evropiane duket po aq e mundshme.
Sipas gazetës Blick, Bodo/Glimt janë të interesuar për Saipin. Klubi i Evropës Veriore ka bërë emër për vete në nivel ndërkombëtar vitet e fundit.
Nach fünf Jahren bei Lugano steht Amir Saipi vor dem Absprung. Der kosovarische Nati-Goalie zieht das Interesse von Bodö/Glimt auf sich. https://t.co/gP9twuLxxE
— Blick Sport (@Blick_Sport) April 7, 2026
Aktualisht, Nikita Haikin (30 vjeç) është portieri i tyre titullar. Pritjet e tij të forta në Ligën e Kampionëve kanë tërhequr vëmendjen e klubeve të tjera.
Është mjaft e mundur që Bodo/Glimt të duhet të aktivizohet në tregun e portierëve këtë verë, si për shkak të kësaj, ashtu edhe për shkak se Haikin, ashtu si Saipi, po hyn në vitin e fundit të kontratës së tij.
Norvegjezët po përgatiten dhe tashmë e kanë Saipin në listën e tyre. Mbetet për t’u parë nëse kjo do të çojë në negociata konkrete në javët në vijim. Megjithatë, një gjë është e qartë: Lugano ka shumë të ngjarë të duhet t’i thotë lamtumirë portierit të tyre këtë verë. /Telegrafi/