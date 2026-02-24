Ekipi i Trumpit dëshiron të arrijë një marrëveshje paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës deri më 4 korrik
Bloomberg ka raportuar, duke cituar aleatët e NATO-s, se Shtetet e Bashkuara dyshohet se po kërkojnë t'i japin fund luftës ruso-ukrainase deri më 4 korrik, kur SHBA-të shënojnë Ditën e Pavarësisë.
Pa zbuluar detaje rreth burimeve të saj, agjencia vuri në dukje se SHBA-të do të donin të arrinin një marrëveshje paqeje për luftën në Ukrainë deri më 4 korrik.
Megjithatë, aleatët e NATO-s kanë shprehur skepticizëm në lidhje me një afat të tillë kohor, transmeton Telegrafi.
"Aleatët thonë se SHBA-të po shtyjnë për një marrëveshje përpara se Trump të organizojë festimet e 250-vjetorit të pavarësisë amerikane më 4 korrik. Por nuk ka asnjë tregues se presidenti rus Vladimir Putin është gati të arrijë një marrëveshje që nuk i plotëson kërkesat e tij qendrore, sipas zyrtarëve të lartë evropianë dhe të NATO-s", u tha ndër tjera.
Edhe disa zyrtarë amerikanë në biseda private pranojnë se nuk shohin shenja se Putin është gati të tërhiqet nga pozicionet e tij maksimaliste, thonë burimet e Bloomberg.
Trump u rikthye në detyrë si president në janar 2025, duke premtuar se do t'i jepte fund shpejt luftës në shkallë të plotë të Rusisë.
Megjithatë, më shumë se një vit përpjekjesh diplomatike të SHBA-së kanë dështuar për shkak të kërkesave ruse në lidhje me Donbasin dhe çështjen e kontrollit mbi termocentralin bërthamor më të madh të Evropës, atë të Zaporizhzhisë. /Telegrafi/