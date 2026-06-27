Egjipti ndalet nga Irani, por kualifikohet në fazën e eliminimit direkt
Egjipti ka barazuar me Iranin, por njëkohësisht siguroi kualifikimin për në fazën e eliminimit direkt.
Përballja ishte mjaft e baraspeshuar, me epilogun përfundimtar që rezultoi të jetë 1-1.
Pas vetëm pesë minutave lojë, Mahmoud Saber u gjend në vendin e duhur për të kaluar Egjiptin në epërsi (5’).
Irani kishte rastin e artë për tëbarazuar, megjithatë Oufa Shobeir dështoi nga pika e bardhë (11’).
Sidoqoftë, tre minuta më vonë Ramin Rezaeian shënoi një eurogol për të barazuar rezultatin (14’).
Pas kësaj, loja ishte tepër e hapur me shumë raste, por që nuk u gjend rruga drejtë rrjetës.
Faktikisht, Irani shënoi në minutat e fundit falë Khalilzadeh, por pas rishikimit të VAR-it rezultoi që ishte në pozitë jashtë loje.
Kësisoj, Egjipti kualifikohet si pozitë e dytë në grupin G, kurse Iranit i mbetet të shpresojnë për një kualifikim përmes vendit të tretë./Telegrafi/