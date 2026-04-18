E papritur: Michael Carrick ia hap ‘derën’ rikthimit të Marcus Rashfordit te Man Unitedi
Trajneri Michael Carrick ka zbuluar se Manchester United ende nuk ka marrë një vendim për të ardhmen e Marcus Rashford për sezonin e ardhshëm, duke lënë derën e hapur për rikthimin e tij.
Rashford kishte humbur vendin e tij në “Old Trafford” nën drejtimin e paraardhësit të Carrick, Ruben Amorim, duke u bërë pjesë e të ashtuquajturit “grupi i përjashtuar”.
Ai e kaloi gjysmën e dytë të sezonit të kaluar te Aston Villa dhe aktualisht është i huazuar për një sezon te Barcelona, ku ka bërë paraqitje mjaft të mira.
Barcelona ka kohë deri më 15 qershor për të vendosur nëse do të aktivizojë klauzolën e blerjes prej 30 milionë eurosh, ndërsa Rashford, i cili ka edhe dy vite kontratë me United, mbetet i hapur për t’u rikthyer te klubi i tij i fëmijërisë.
“Ka vendime që duhet të merren për disa çështje dhe sigurisht Marcus është në atë situatë”.
“Por në këtë moment, asgjë nuk është vendosur”.
“Do të vendoset, sepse duhet të ndodhë në një moment të caktuar, por për tani nuk ka asgjë për të thënë”.
Carrick, ish-bashkëlojtar i Rashford, ka qenë në krye të përkohshëm të United që nga janari dhe mbetet një nga kandidatët për të marrë drejtimin e përhershëm në fund të sezonit.
Edhe pse e ardhmja e tij është ende e paqartë, Carrick synon të nxjerrë maksimumin nga skuadra këtë sezon, me United që po lufton për një vend në Ligën e Kampionëve.
“Kushdo që është këtu, dua të punoj me ta dhe t’i ndihmoj të përmirësohen”.
“Për momentin, kjo është skuadra që kemi. Ka lojtarë të huazuar dhe çfarëdo që të ndodhë më vonë do të ndodhë”.
“Por sigurisht, si trajner dhe drejtues i ekipit, duam të nxjerrim më të mirën nga secili”.
Aktualisht, Manchester United renditet i treti në tabelë, me shtatë pikë më shumë se Chelsea në vendin e gjashtë, ekip me të cilin do të përballet në “Stamford Bridge” të shtunën./Telegrafi/