E papritur: Alba dhe Limi kapin duart, tregojnë shenja pajtimi në BBVK
Dy nga banorët më të komentuar të Big Brother VIP Kosova, Alba dhe Limi, kanë surprizuar publikun sonte me një veprim që askush nuk e priste, duke rikthyer vëmendjen te raporti i tyre i shumëpërfolur brenda shtëpisë.
Gjatë mbrëmjes, dyshja janë parë teksa kapnin duart, një gjest i thjeshtë në dukje, por me një domethënie të fortë për ndjekësit e formatit, të cilët prej ditësh kanë diskutuar për marrëdhënien e tensionuar mes tyre.
Ky moment ka ngritur dyshime dhe shpresa se raporti mes Albës dhe Limit mund të jetë rregulluar, të paktën në një nivel miqësor.
Veprimi i tyre nuk ka kaluar pa u vënë re, duke nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku fansat po spekulojnë nëse ky është fillimi i një afrimi të ri apo thjesht një shenjë paqeje pas keqkuptimeve të mëparshme.
Mbetet të shihet në vazhdim se si do të zhvillohet raporti mes Albës dhe Limit dhe nëse ky gjest do të pasohet nga hapa të tjerë që do ta qartësojnë më tej dinamikën mes tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. /Telegrafi/