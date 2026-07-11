“E pabesueshme”, kunata e Taylor Swift Kylie, rrëfen përshtypjen e saj për dasmën madhështore të këngëtares me Travis Kelce
Kylie Kelce, kunata e re e Taylor Swift, ka ndarë reagimin e saj pas dasmës spektakolare të këngëtares me yllin e NFL-së, Travis Kelce, e cila u zhvillua në Madison Square Garden në New York.
34-vjeçarja, e martuar me vëllain e Travis Kelce, Jason Kelce, e përshkroi ceremoninë luksoze me një fjalë të vetme: “e pabesueshme”.
Ajo foli për eventin gjatë një daljeje publike, ku u shfaq krah bashkëshortit të saj, ish-lojtarit të NFL-së, shkruan DailyMail.
Edhe Jason Kelce ndau përshtypjet e tij për dasmën, duke e cilësuar atë si një përvojë “të mrekullueshme” dhe një moment plot argëtim.
Ish-ylli i Philadelphia Eagles u shpreh me humor edhe për festimet, duke pranuar se kishte konsumuar më shumë se 15 birra gjatë mbrëmjes.
Taylor Swift dhe Travis Kelce u martuan më 3 korrik në një ceremoni që thuhet se kishte rreth 1000 të ftuar dhe një kosto prej afro 50 milionë dollarësh (rreth 44 milionë euro).
Eventi u shoqërua me shumë detaje luksoze, përfshirë dhurata të shtrenjta për disa të ftuar dhe një organizim madhështor që tërhoqi vëmendjen e fansave në mbarë botën.
Marrëdhënia mes familjes Kelce dhe Taylor Swift është forcuar gjatë viteve të fundit, ndërsa Kylie Kelce dhe këngëtarja janë parë shpesh bashkë në ndeshjet e Travis dhe në evente familjare. /Telegrafi/