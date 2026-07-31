OVL e UÇK-së takon zyrtarë të Ambasadës amerikane
Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë të Kosovës ka bërë të ditur se kanë zhvilluar një takim pune me zyrtarë të Ambasadës së SHBA-së në Kosovë, ndërkaq theksojnë se kanë diskutuar për temat dhe preokupimet kryesore të veteranëve tanë
OVL e UÇK-së në një njoftim për media thekson se në takim u theksua edhe rëndësia e jashtëzakonshme që ka miqësia e përhershme dhe partneriteti me SHBA-të.
“Sot zhvilluam një takim pune me zyrtarë të Ambasadës së SHBA-së në Kosovë, ku diskutuam për temat dhe preokupimet kryesore të veteranëve tanë. Në këtë takim theksuam rëndësinë e jashtëzakonshme që ka miqësia e përhershme dhe partneriteti ynë me partnerin tonë më të madh e të pazëvendësueshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/