E pabesueshme, bëhet virale video ku lojtarët e Arsenalit injorojnë legjendat e klubit
Lojtarët e Arsenalit janë kritikuar për injorimin e legjendave të klubit Freddie Ljungberg dhe Emmanuel Petit në tunel pas fitores së tyre ndaj Chelseat.
Arsenali mundi Chelsean 2-1 në stadiumin Emirates të dielën për të rikthyer epërsinë prej pesë pikësh në krye të tabelës.
Pas vërshëllimës së fundit, Ljungberg dhe Petit qëndruan në tunel ndërsa lojtarët e të dyja ekipeve u drejtuan drejt dhomave të zhveshjes.
Edhe pse dyshja fitoi tre tituj të Ligës Premier së bashku për Arsenalin, dhe Ljungberg ishte pjesë e brezit të famshëm "Invincibles" të sezonit 2003/04, pothuajse të gjithë lojtarët kaluan pranë tyre pa i përshëndetur.
Class act from Declan Rice recognizing Arsenal legends, Freddie Ljungberg and Emmanuel Petit. pic.twitter.com/xkhNuoCuSY
— Meech (@MeechSomto) March 2, 2026
Pothuajse e gjithë skuadra kaloi pranë ish-lojtarëve pa i përshëndetur, me përjashtim të vetëm të Declan Rice, duke shkaktuar një debat rreth respektit në futbollin modern, raporton Daily Mail.
Ndër ata që i injoruan dyshen ishin Kai Havertz, Leandro Trossard, Riccardo Calafiori, Noni Madueke, Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka dhe Eberechi Eze.
I vetmi që ndaloi ishte Rice. Ai u shtrëngoi duart, i përqafoi shkurt dhe shkëmbeu disa fjalë para se të vazhdonte rrugën e tij. /Telegrafi/