“E kuptova futbollin”, Mikel Arteta zbulon si Barcelona ia hapi sytë
Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta, po bën hapa të mëdhenj në Liga Premier dhe skuadra e tij shihet si një nga favoritët kryesorë për ta fituar titullin këtë sezon.
Megjithatë, Arteta thekson se formimin dhe vizionin e tij futbollistik nuk ia atribuon as Pep Guardiolës dhe as Manchester Cityt, por Barcelonës, klubit që, sipas tij, i “hapi sytë” për jetën dhe futbollin.
“Barcelona m’i hapi sytë ndaj botës dhe njerëzimit. U transferova atje i vetëm, ende fëmijë”.
“La Masia më dha përvojën personale dhe njerëzore më të pasur që kam pasur ndonjëherë në jetën time. E kuptova futbollin në një nivel krejtësisht tjetër”, deklaroi Arteta.
Pas periudhës së tij te Barcelona, Arteta zhvilloi karrierën si lojtar te klube të njohura si PSG, Everton dhe Arsenal, përpara se të tërhiqej nga futbolli aktiv dhe të niste rrugëtimin si trajner.
Kujtojmë, Arteta shpesh është përmendur si kandidat për ta drejtuar Barcelonën, sidomos kur u shkarkua Xavi Hernandez, por ai vendosi t’i qëndronte besnik projektit me Arsenalin./Telegrafi