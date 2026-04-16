E konfirmon Fabrizio Romano: Ylli i Barcelonës i pakënaqur me ofertën e klubit për rinovim
Robert Lewandowski ka marrë ofertën e parë nga Barcelona për rinovimin e kontratës, por nuk është i kënaqur me kushtet e propozuara, sipas gazetarit italian Fabrizio Romano.
Sulmuesi polak ka qenë një nga lojtarët më të qëndrueshëm të ekipit këtë sezon, duke realizuar 17 gola dhe 3 asistime në 40 paraqitje në të gjitha garat.
Pavarësisht kontributit të tij të madh, oferta fillestare e klubit nuk i përmbush pritshmëritë e tij sa i përket pagës dhe kohëzgjatjes së kontratës.
Lewandowski po ashtu ka tërhequr interesim nga klube të tjera, përfshirë Milanin dhe skuadrën e MLS-së, Chicago Fire, ndërsa po shqyrton opsionet për kapitullin e ardhshëm të karrierës së tij.
Kontrata aktuale e tij me Barcelonën skadon në fund të sezonit, dhe pritet që negociatat të vazhdojnë në javët në vijim.
Për momentin, sulmuesi me përvojë mbetet i fokusuar plotësisht te Barcelona, ndërsa skuadra lufton për titullin në La Liga./Telegrafi/