“E kam pyetur katër ose pesë herë”, Victor Font e akuzon Joan Laportan se gënjeu për marrëveshjen e Barcelonës me Nike
Victor Font ka nisur një sulm të ashpër ndaj presidentit aktual Joan Laporta gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale te Barcelona, duke e akuzuar atë për gënjeshtra lidhur me rinovimin e kontratës së diskutueshme të sponsorizimit me Nike.
Në një intervistë të tensionuar, Font deklaroi se e kishte pyetur disa herë Laportën për këtë çështje.
“Ky është problemi. E kam pyetur për këtë katër ose pesë herë dhe ai më foli për një periudhë shumë, shumë të vështirë kur klubi po përpiqej të regjistronte lojtarë”.
“Pse gënjeu për Nike dhe për komisionin prej 50 milionë eurosh? Unë kontaktova firmën më të mirë të ndërmjetësimit në Washington”.
“U kërkova një ofertë për shërbime ndërmjetësimi në një situatë të ngjashme: një kontratë prej 1.7 miliardë eurosh për shumë vite dhe një situatë shumë të komplikuar. Ata më kthyen përgjigje. Çmimi ishte 500 mijë euro”.
Font vazhdoi duke vënë në dyshim mënyrën se si janë menaxhuar fondet nga marrëveshja me Nike.
“Ai tha se Nike e pagoi një pjesë të kësaj, por ai e pranon si pjesë të një fondi që duhet të shkojë te klubi. Është e qartë. Duhet të shpjegohet pse po bëhen këto gjëra në një moment vështirësish ekonomike, kur nuk mund të regjistrojmë lojtarë, kur kontratat e gjashtë lojtarëve po skadojnë dhe nuk e dimë nëse do të rinovohen, kur basketbolli është në kaos dhe nuk mund të nënshkruajmë as një qendër”.
“Ne kemi shitur 49% të biznesit audiovizual, që është arsyeja pse nuk dimë si të rritemi dhe që nuk gjeneron asnjë të ardhur, kompanive që askush nuk i njeh. Jo Disney, jo Netflix. Vestigia dhe Libero, të cilat ende nuk kanë paguar. Janë 83 mijë mbajtës të biletave sezonale që nuk e dinë ku do të jenë vendet e tyre”.
Akuzat e Font përqendrohen në komisione të fshehta të pretenduara në marrëveshjen me Nike dhe në mënyrën e përdorimit të fondeve, në një kohë kur Barcelona po përballet ende me vështirësi serioze financiare. Zgjedhjet presidenciale në klub pritet të mbahen të dielën./Telegrafi/