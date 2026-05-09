E goditi qëllimshëm ish-bashkëshorten me veturë? Policia jep detaje të rastit në Podujevë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka intervistuar një person, pasi dyshohet se me qëllim ka goditur me veturë ish-bashkëshorten.
Rasti ka ndodhur të premten në Podujevë, në ora 15:28.
“Është raportuar se viktima femër kosovare, nga ish- bashkëshorti i saj me të cilin tani janë të ndarë, është goditur qëllimshëm me veturë nga mbrapa”, thuhet në raport.
Policia bën të ditur se palët janë intervistuar.
Bëhet e ditur se viktima ka kërkuar urdhër mbrojtës, ndërkaq me vendim të prokurorit palët janë liruar në procedurë të rregullt. /Telegrafi/