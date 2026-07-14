E ardhmja e fabrikës VW Osnabrück, a është marrëveshja për raketat Iron Dome në rrezik dështimi?
Kompania izraelite e mbrojtjes Rafael Advanced Defense Systems thuhet se po shqyrton ngritjen e prodhimit të raketave interceptuese Tamir për sistemin e saj të mbrojtjes ajrore Iron Dome në Indi, tha e përditshmja Bild duke cituar burime të kompanisë.
Ky veprim mund të nënkuptojë që fabrika e Volkswagen në Osnabrück mund të mos jetë më në funksion si një vend prodhimi për komponentët e Iron Dome, transmeton Telegrafi.
Në pranverë, Volkswagen konfirmoi se ishte në bisedime me kompanitë e industrisë së mbrojtjes në lidhje me të ardhmen e fabrikës në Osnabrück.
Sipas Reuters, Rafael nënshkroi një memorandum mirëkuptimi për vendin në prill. Plani ishte të prodhoheshin komponentë për sistemin izraelit të mbrojtjes nga raketat atje.
Prodhimi i automjeteve në VW në Osnabrück është planifikuar të përfundojë në vitin 2027, që do të thotë se rreth 2,300 vende pune varen nga një zgjidhje pasuese.
Sipas Bild, projekti është hasur në rezistencë nga brenda grupit VW. Raporti thotë se Autoriteti i Investimeve të Katarit (QIA), një nga aksionarët më të mëdhenj të Volkswagen, ka rezerva në lidhje me bashkëpunimin me kompaninë shtetërore izraelite.
Reuters gjithashtu raportoi në qershor, duke cituar disa persona të njohur me bisedimet, se fondi sovran i pasurisë së Katarit po i bënte negociatat më të vështira.
QIA mban rreth 17% të të drejtave të votës së Volkswagen dhe ka dy vende në bordin mbikëqyrës.
Sipas informacionit të marrë nga Bild, Rafael mund të vazhdojë me vendosjen e prodhimit në Indi. Vendimi nuk është konfirmuar ende zyrtarisht.
India është një treg kyç rritjeje për kompanitë ndërkombëtare të mbrojtjes. Me strategjinë e saj "Prodho në Indi", vendi synon të gjejë një pjesë më të madhe të prodhimit të mbrojtjes në tokën e vet.
Edhe nga perspektiva e Izraelit, India është konsideruar për vite me radhë si një nga partnerët e saj më të rëndësishëm të mbrojtjes. Përveç kësaj, Rafael tashmë operon një linjë prodhimi për raketat interceptuese Tamir në shtetin amerikan të Arkansasit së bashku me kompaninë amerikane Raytheon.
Volkswagen është ende duke kërkuar një perspektivë afatgjatë për uzinën e Osnabrück. Kohët e fundit, revista e biznesit Capital raportoi se shteti i Saksonisë së Poshtme po shqyrton mundësinë e blerjes së një pjese të aksioneve në vend për të mbështetur kalimin në prodhimin e mundshëm të armëve. Një vendim për të ardhmen e fabrikës ende nuk është marrë. /Telegrafi/