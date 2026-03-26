Dyshohet se dhunoi një grua, arrestohet një person në Deçan
Një person është arrestuar në Deçan nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “dhunim”.
Sipas njoftimit, i dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se para disa javësh ka kryer këtë vepër ndaj një viktime femër kosovare.
I dyshuari është intervistuar nga organet e rendit, ndërsa me urdhër të prokurorit viktima është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime mjekësore gjinekologjike.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për rastin janë duke vazhduar. /Telegrafi/
