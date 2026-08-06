Dy të lënduar rëndë në Gjilan, policia heton rastin e “shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm”
Dy persona kanë pësuar lëndime të rënda trupore si pasojë e një rasti të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në Gjilan.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 5 gusht 2026, rreth orës 21:45. Të lënduarit, një grua dhe një burrë, kanë pranuar tretman mjekësor në Spitalin e Gjilanit dhe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet relevante policore, zjarrfikësit dhe prokurori i shtetit.
Policia ka bërë të ditur se rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
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