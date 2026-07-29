Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjilan, ka lëshuar një kërkesë zyrtare për bashkëpunim me qytetarët dhe mediat me qëllim identifikimin, lokalizimin dhe arrestimin e personave të dyshuar për veprën penale "Vjedhje e rëndë".

Ky veprim është ndërmarrë bazuar në autorizimin e Prokurorisë Themelore në Gjilan. Sipas njoftimit zyrtar, Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjilan në vazhdimësi ka ndërmarrë dhe është duke marrë të gjitha veprimet e nevojshme me qëllim zbardhjen e rastit dhe kapjen e kryerësve të veprës penale.

Policia e Kosovës u bën thirrje të gjithë qytetarëve që kanë çfarëdo informacioni lidhur me personat që shihen në pamjet e publikuara, ta përcjellin atë përmes rrugëve zyrtare të komunikimit:

  • Numrit emergjent 192
  • Numrit pa pagesë 080019999
  • Adresës elektronike info@kosovopolice.com
  • Aplikacionit digjital "Lajmëro Policinë". /Telegrafi/

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