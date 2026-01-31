Dy pengesat që Milani duhet të kapërcejë përpara se të arrijë transferimin e Matetës
Raportimet nga Italia pretendojnë se Milani po afron drejt një marrëveshjeje të plotë me Crystal Palace për sulmuesin qendror Jean-Philippe Mateta, por “Rossonerët” ende kanë dy pengesa për t’i kapërcyer para se të mirëpresin francezin në “San Siro”.
Sipas raporteve të së premtes, Milani ka arritur një marrëveshje me Matetan, i cili po shtyn për t’u bashkuar me skuadrën e Massimiliano Allegri që në janar.
Përditësimet nga Gazzetta dello Sport të shtunën në mëngjes tregojnë se Mateta është gati të firmosë një kontratë deri në vitin 2030, me pagë rreth 3.5 milionë euro në sezon.
Sipas përditësimit të së shtunës, Milani po pret të kuptojë nëse do të jetë e mundur të finalizojë marrëveshjen me Crystal Palace në janar.
Nëse arrihet të mbyllet marrëveshja para mbylljes së afatit, Milani është i gatshëm të paguajë një shifër prej 35 milionë eurosh, përfshirë bonuse, e cila do të bjerë në 30 milionë euro, përfshirë bonuse, nëse ata detyrohen të presin deri në afatin e verës.
Për të realizuar transferimin në janar, Crystal Palace do të duhet së pari të gjejë një zëvendësues, pasi Oliver Glasner nuk do të kënaqet vetëm me një huazim për sulmuesin e Aston Villës, Evann Guessand.
Së dyti, Milani duhet të formalizojë edhe shitjen e Christopher Nkunku, i cili pritet të “sakrifikohet” për t’i hapur vendin ardhjes së Matetas.
Milani preferon ta shesë Nkunku në mënyrë të përhershme, por Gazzetta dello Sport raporton se ata mund të tundohen edhe nga një ofertë huazimi me obligim blerjeje të kushtëzuar./Telegrafi/