“Duhet të kemi fokus të veçantë ndaj Vedat Muriqit”, Hansi Flick paralajmëron Barcelonën për yllin kosovar
Trajneri Hansi Flick thotë se Barcelona duhet të ketë kujdes të veçantë për Vedat Muriqin.
Katalunasit do të përballen me Mallorcan në vikend, ndërsa në konferencë për media – tekniku gjerman e ka paralajmëruar klubin se duhet të kenë kujdes të shtuar ndaj yllit të Kosovës.
Flick e përmendi faktin se Muriqi ka shënuar plot 14 gola në La Liga, prandaj mund të jetë i rrezikshëm për portën e tyre.
“Ndonjëherë është më lehtë kur shënon gola, por jam në përgjithësi i kënaqur me stilin e lojës. Duhet të fokusohemi t’i përfundojmë sulmet tona”.
“Ekipi është në nivel të mirë. Mallorca e fitoi ndeshjen e fundit me rezultat 4-1 dhe Muriqi po kalon një sezon fantastik me 14 gola në La Liga. Duhet të kemi kujdes të veçantë ndaj tij”.
Përndryshe, përballja mes Barcelonës dhe Mallorcas zhvillohet të shtunën prej orës 16:15./Telegrafi